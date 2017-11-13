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13 ноя 2017

Mercedes-Benz начал поиск поставщиков для завода в Подмосковье

Mercedes-Benz начал поиск поставщиков для завода в Подмосковье
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение Mercedes-Benz провело в Москве форум с целью подбора локальных поставщиков для своего строящегося в Подмосковье завода. В «Дне поставщика» приняло участие около ста компаний, а также представители политических и деловых кругов, включая представителей отделов закупок, качества и производства «Мерседес-Бенц».

Mercedes-Benz заинтересован в том, чтобы поставщики были расположены как можно ближе к заводу в Есипово Солнечногорского района Московской области. Правительство региона готово оказать поддержку для локализации новых производств.

«Мы будем выпускать наши наиболее популярные модели для российского рынка на новом заводе «Московия» на полностью гибкой основе. Для этого нам нужны надежные российские партнеры, которые смогут предложить нам высочайшее качество и инновационные решения. Таким образом, мы следуем нашей основной стратегии по локализации, закупая материалы на месте производства», — заявил член правления Mercedes-Benz Cars, ответственный за закупки Клаус Цеендер. При этом, в качестве стимула для создания производства может стать перспектива возможности экспорта комплектующих из России на заводы Mercedes-Benz по всему миру.

Напомним, что концерн Daimler AG строит в Солнечногорском районе Московской области собственный завод по производству полного цикла легковых автомобилей Mercedes-Benz. На предприятии планируется собирать кроссоверы GLC, GLE и GLS. Как ожидается, первые автомобили будут собраны в 2019 году.

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Mercedes-Benz

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