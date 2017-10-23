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23 окт 2017

Mercedes-Benz отзывает более миллиона автомобилей

Mercedes-Benz отзывает более миллиона автомобилей

У компании Mercedes-Benz очередной очень большой отзыв автомобилей, причем касается он практически всех рынков без исключения. В ходе расследования, проведенного внутри компании выяснилось, что более чем на миллион автомобилей могли быть установлены дефектные подушки безопасности.

Отзыву подлежат хэтчбеки, седаны и универсалы А-, В-, С- и Е-классов, CLA и кроссоверы GLA и GLC, произведенные в период с 2012 под 2018 годы. Эта сервисная кампания никак не связана с дефектными подушками Takata: из-за плохого заземления контактов в рулевом управлении боковая подушка безопасности с водительской стороны может самопроизвольно сработать.

Точное количество отзываемых автомобилей неизвестно. Более полумиллиона автомобилей продано в Северной Америке, еще 400 тысяч в Великобритании, несколько сотен тысяч — в других странах, включая Россию. Точное количество автомобилей, подпавших под сервисную кампанию в России неизвестно, но в Mercedes-Benz говорят, в случае мигания красной лампы неисправности подушки безопасности необходимо срочно посетить сервисную станцию.
 

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Mercedes-Benz

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