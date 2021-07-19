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19 июл 2021

Mercedes-Benz переходит на электрокары

Mercedes-Benz переходит на электрокары
Автор фото: фирма-производитель

Руководство марки заявляет о тотальной электрификации бренда, но процесс будет происходить постепенно

Во-первых, к 2030-году, каждая модель с ДВС будет заменена электрическим аналогом. Реализация программы будет зависеть от конкретных рынков и соответствующего развития зарядной инфраструктуры: при отсутствии в стране необходимого уровня электрификации Mercedes-Benz пока не будет прекращать продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами. То есть, условно, в Европе к 2030 году будут продаваться исключительно электромобили, тогда как в Бразилии, например, будут продаваться и машины с обычными двигателями.

Что касается модельного ряда, то  Mercedes уже представил компактные модели EQA и EQB, а чуть позже состоится премьера седана EQE – скорее всего она состоится на международном автосалоне в Мюнхене. Если учесть, что у электрической линейки есть и флагман – модель EQS, то можно сказать, что электромобили закрыли практически все сегменты.

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