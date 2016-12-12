Информационное агентство «Reuters» со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что немецкая компания Mercedes-Benz планирует начать серийное производство своих электрических автомобилей на территории Китая.

Об этом журналистам рассказал один из членов совета директоров и глава китайского подразделения немецкого концерна Daimler AG Хубертус Троска. «Местные власти поддерживают электромобили и гибриды. Поэтому мы инвестируем в обе эти технологии», - заявил он.

По его словам, руководство концерна в настоящее время рассматривает возможность организовать собственное производство на территории страны. При этом предполагается, что выпускаться будут не только сами электромобили, но и комплекты литий-ионных аккумуляторов. Впрочем, окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Как утверждает топ-менеджер, с начала текущего года объемы реализации автомобилей бренда Mercedes-Benz в Китае выросли на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Локализация собственного производства в КНР поможет в будущем увеличить этот показатель, равно как и позитивно повлияет на динамику роста.

В случае, если руководство концерна все же примет это решение, на конвейер предприятия в Китае, скорее всего, встанут автомобили нового бренда EQ, под которым Mercedes-Benz планирует выпускать электрические автомобили. Первым электрокаром в линейке нового бренда станет серийная версия парижского концепт-кара Generation EQ, которую начнут собирать в Германии в 2019 году.