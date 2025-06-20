Mercedes-Benz пока не планирует отказываться от автомобилей с ДВС

Вместо полного отказа от двигателей внутреннего сгорания к 2030 году, как было заявлено ранее, немецкий автоконцерн решил сохранить производство ДВС на более длительный срок. Об этом сообщил генеральный директор компании Ола Каллениус

Решение обусловлено снижением темпов роста продаж электромобилей по всему миру. По словам Каллениуса, комбинированный подход с сохранением ДВС и параллельным развитием электрических моделей сегодня представляется «самым рациональным выбором». Он подчеркнул, что современные гибриды и автомобили с традиционным ДВС всё ещё востребованы, особенно в странах, где инфраструктура для EV развита слабо.

Mercedes-Benz планирует продолжить производство моделей с ДВС как минимум до начала 2030-х годов. Такой шаг позволит компании более гибко реагировать на рыночные реалии и сохранять конкурентоспособность в условиях неопределенности. Однако остаётся открытым вопрос, как компания будет адаптироваться к жестким экологическим требованиям ЕС, где к середине следующего десятилетия вступит в силу запрет на продажу новых автомобилей с ДВС.