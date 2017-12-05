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5 дек 2017

Mercedes-Benz показал кабину нового Sprinter

Mercedes-Benz показал кабину нового Sprinter
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz продолжает постепенно рассекречивать Sprinter следующего поколения. На первых официальных фотографиях изображен интерьер фургона и, надо сказать, он выглядит совсем не как у коммерческой машины.

Конечно же, на фотографиях видно, пластик передней панели и дверных карт будет дешевым, жестким и нефактурным, впрочем, это и в самой компании не скрывают. Однако владельцы легковых автомобилей найдут тут немало знакомого. Руль — трехспицевой небольшого диаметра, управление электрорегулировками расположено на дверях, а сами клавиши выполнены в виде сиденья — это многолетняя традиция легкового отделения Mercedes-Benz. На приборной панели можно заметить большой цветной экран бортового компьютера. Наконец, по центру передней панели расположен широкоформатный высококонтрастный экран информационно-развлекательной системы.

Официально новое поколение Mercedes-Benz Sprinter будет представлено в феврале следующего года. До России машина доберется осенью 2018 года. В отличие от нынешнего поколения, которое создавалось совместно с концерном Volkswagen (Volkswagen Crafter — близнец Mercedes-Benz Sprinter) следующее немцы разрабатывают самостоятельно. В 2019 году должно начаться производство Sprinter с полностью электрической трансмиссией.
 

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