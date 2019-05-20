Mercedes-Benz показал самый безопасный автомобиль

Компания Mercedes-Benz представила новый концепт, созданный в рамках проекта по разработке абсолютно безопасного автомобиля — ESF (Experimental Safety Vehicle).



Автомобиль построен на базе кроссовера GLE. Для создания прототипа кроссовер укомплектовали продвинутыми системами безопасности и автономным управлением, которые пока не встретить на серийных автомобилях. Кроссовер оборудован неослепляющими адаптивными светодиодными фарами Digital Light с разрешением более двух миллионов пикселей, прототипом детского кресла, контролирующим основные физиологические показатели ребенка, и роботом, который автоматически выезжает из-под машины в случае ДТП и отмечает на дороге место происшествия с помощью специальных меток.



Помимо этого, из-за особенностей архитектуры салона в машине изменено расположение подушек безопасности. Кроме того, в список активных систем безопасности концепта входит 360-градусная защита от столкновения с пешеходами и велосипедистами с автоматическим торможением.