Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае показал, как будут выглядеть будущие переднеприводные модели на примере концепта Concept A Sedan

Седан выглядит гораздо агрессивнее всех нынешних представителей семейства А-класса. У него объемный капот с продольными ребрами, хищная радиаторная решетка с вертикальными ламелями в стиле спорткара GT.

Прямая подоконная линия и классическая крыша придают седану солидный облик, сзади в глаза бросаются светодиодные фонари, сужающиеся к центру. Длина седана 4570 мм, ширина — 1870 мм, высота — 1463 мм.

В Mercedes-Benz не рассказали ничего о технической начинке концепта: пока Concept A Sedan лишь шоу-кар. Но будущее поколение различных моделей семейства А-класса, от хэтчбека до кроссовера GLA, уже проходит дорожные испытания. Все семейство построено на модернизированной переднеприводной платформе MFA. В качестве силовых агрегатов будут предлагаться 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели. Также в гамме появится гибридная версия. Не исключено, что для некоторых рынков Mercedes-Benz подготовит и полностью электрический вариант.