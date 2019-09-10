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10 сен 2019

Mercedes-Benz представил седан EQS

Mercedes-Benz представил седан EQS
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz официально представила роскошный электрический седан Vision EQS. Концепция ляжет в основу будущей модели S-Класса на электротяге

Новинка получила футуристичный дизайн. Особенно выделяется фальшрадиаторная решетка, которая состоит из 940 отдельных светодиодов. Стильным решением являются и новые фары Digital light, каждая из которых оснащена четырьмя модулями голографических линз. К слову, заднюю часть также украсили более чем 200 диодными «звездами». Что касается салона, то здесь дизайнеры вдохновлялись роскошными яхтами: передняя панель мягко огибает переднюю часть салона, а не является отдельной частью: в нее интегрировали приборную панель и продлили до подлокотников передних кресел и центральной консоли. Кстати материалы отделки необычные-  волокно из переработанных пластиковых бутылок, дерево и металл.

Что касается техники, то  суммарная мощность электромоторов составляет 476 лошадиных сил. Благодаря интеллектуальному и полностью изменяемому распределению крутящего момента, электроседан разгоняется до 100 километров в час меньше чем за 4,5 секунды. По циклу WLTP запас хода составляет 700 километров, а зарядка на 80 процентов занимает меньше 20 минут.

При написании новости использовалась информация:
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