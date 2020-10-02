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2 окт 2020

Mercedes-Benz прекратил производство машин на ГАЗе

Mercedes-Benz прекратил производство машин на ГАЗе

Официальная причина заключается в том, что фургон Sprinter больше не соответствует ожиданиям клиентов

Компания Mercedes-Benz завершила сотрудничество с с российской «Группой ГАЗ». В рамках этого партнерства на мощностях завода в Нижнем Новгороде собирали коммерческую модель Sprinter Classic. Соответственно, продажи машин этой модели в нашей стране также прекращаются.

Решение о прекращении выпуска «Спринтера» связано с с изменением в линейке легких коммерческих автомобилей в России, так как фургон Sprinter Classic уже не отвечает ожиданиям клиентов, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на источник в Mercedes-Benz.

«Это сложное, но необходимое решение для направления малотоннажных автомобилей в России. Мы сохраняем преданность российскому рынку и верим в его потенциал. Тем не менее, нам необходимо сделать следующий шаг в направлении инновационных продуктов и актуального портфеля. Мы будем поставлять нашим клиентам привлекательные продукты», — рассказал директор по продажам и маркетингу малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz Ларс Паули.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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