Mercedes-Benz следит за покупателями

В Британии разгорелся скандал вокруг Mercedes-Benz: именитого производителя уличили в использовании неотключаемых трекеров, с помощью которых можно следить за клиентами люксового бренда

Согласно журналистскому расследованию британского издания The Sun, Mercedes-Benz применяла такое оборудование в собственных целях — для поиска неплательщиков по автокредитам. Представители компании признали, что использовали «аварийные маячки» для отслеживания передвижений должников. По словам пресс-службы компании, своё согласие на обработку геоданных покупатели давали при оформлении покупки.

«Процесс возвращения имущества используется в некоторых исключительных случаях и только в качестве последнего средства, когда клиенты отказываются от уплаты долга или нарушают условия финансового соглашения и многократно игнорируют запросы на возвращение их автомобилей. Мы также хотим отметить, что это не означает постоянной слежки», — сообщил журналистам представитель Mercedes-Benz. Между тем, правительство Великобритании уже подняло вопрос о расследовании подобной практики автопроизводителем.