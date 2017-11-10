Российское отделение Mercedes-Benz отчиталось о завершении ключевого этапа локализации производства фургона Mercedes-Benz Sprinter Classic, который собирают на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Фургон получил двигатель российского производства, было локализовано производство подвески, деталей экстерьера и интерьера, а также штампованных деталей кузова. Это позволило довести локализацию до 50%, что не так уж и мало для собираемой в России иномарки.

С 2013 года совместно с «Группой ГАЗ» компания АО «Мерседес-Бенц РУС» производит всемирно известный Sprinter T1N. Автомобиль получил новые электронные системы безопасности, например, ESP 9i, трансмиссию, подвеску, двигатель, и новое имя – Sprinter Classic. В целом, абсолютно все системы были адоптированы для эксплуатации на российских дорогах. Изначально штампованные детали поставлялись из-за границы. В 2015 году обе компании запустили производство штампованных деталей для фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic и «ГАЗель NEXT» на современном автоматизированном оборудовании.

Daimler постоянно изучает рынок и поставщиков в поисках надежных партнеров для увеличения степени локализации. С 2016 года новые локальные партнеры начали производство большего числа штампованных кузовных деталей: все лицевые и внутренние панели дверей, боковины, крылья и капот, а также основные силовые элементы кузова. Изготовление дверей и капотов осуществляет «Группа ГАЗ».

С января 2016 года Mercedes-Benz Vans запустило в Ярославле серийное производство двигателей с экологической нормой Евро-5. Новый двигатель доступен для всех моделей Sprinter Classic в двух вариантах мощности и обладает непревзойденной экономичностью. В связи с переходом на более высокую экологическую норму произведены серьезные доработки систем двигателя. Так, дизельный двигатель OM646 объемом 2,2 литра доступен в вариантах мощностью 109 и 136 л.с. Причем Россия является единственным производителем, поставляющим в концерн Daimler компоненты для этого двигателя. Распредвал, блок цилиндров и головки блока цилиндров экспортируются из России в Глобальный Логистический Центр Mercedes-Benz, поставляющий запчасти на рынки по всему миру.

