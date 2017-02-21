Немецкая компания Mercedes-Benz планирует создать серийную версию концептуального грузовика Urban eTruck и поставить ее на конвейер.

Осенью прошлого года в рамках выставки коммерческой техники в Ганновере немецкий автопроизводитель представил широкой общественности полностью электрический грузовой автомобиль под названием Urban eTruck. Новинка носила статус концепта и помимо электродвигателя отличалась наличием систем автономного управления.

Спустя почти полгода после нашумевшей премьеры руководство компании решило создать серийную версию своего концепта. Предполагается, что серийное производство немецкого грузовика начнется до конца текущего года. Стоит отметить, что в покупке пока еще не существующего автомобиля заинтересованы, как минимум, 20-ть корпоративных клиентов Mercedes-Benz.

«Мировая премьер автомобиля в сентябре 2016 года, вызвала восхищенную реакцию у потенциальных клиентов. В настоящее время мы говорим о 20-ти потенциальных клиентах из сектора удаления отходов, продуктов питания и материально-технического обеспечения. Мы готовы к следующему шагу серийного выпуска», — заявил глава подразделения Mercedes-Benz Trucks Стефан Бюхнера.

Ожидается, что грузовик будет выпускаться в двух основных модификациях – на 18-ть и 25-ть тонн, а его максимальная грузоподъемность составит около 12,8 тонн. Остальные технические характеристики будущей новинки, к сожалению, пока не разглашаются. Напомним, что выставочный образец приводился в движение системой из двух электродвигателей, которые в совокупности выдавали до 340 л.с. (1 000 Нм). Питались же они от блока литий-ионных аккумуляторов, который при полной зарядке обеспечивал запас хода в 200 км.