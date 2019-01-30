Mercedes готовит безопаснейший автомобиль

В середине этого года компания Mercedes-Benz представит новый шоу-кар, построенный в рамках проекта по созданию абсолютно безопасного автомобиля — ESV (Experimental Safety Vehicle)

Разработчики пока не вдаются в подробности, однако, по словам главы отдела разработок Mercedes-Benz Ола Каленниуса, приоритетной целью проекта является достижение нулевой смертности при ДТП. Вероятно, это будет достигаться за счет новых технологий защиты пассажирского отсека и более совершенных систем предотвращения столкновений.

Безусловно, автомобиль получит едва ли не самый совершенный комплекс систем безопасности. Кроме того, большое внимание будет уделено искусственному интеллекту, который, в свою очередь, будет самообучаемым. Данные будут поступать с облачной вычислительной платформы, способной в режиме реального времени мониторить все, что происходит в заданных границах вокруг автомобиля.