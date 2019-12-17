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17 дек 2019

Mercedes готовит инновационный концепт

Mercedes готовит инновационный концепт
Автор фото: фирма-производитель

На выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе компания Mercedes-Benz покажет новый концепт-кар. Его описывают как «новаторский»

С помощью концепта Mercedes-Benz намерен переосмыслить понятия «экологически безопасной современной роскоши». Немецкий производитель намекает на инновационные технологические решения и продвинутые мультимедийные возможности, которые станут «эталоном мобильности будущего», но никаких деталей пока не сообщает.

Не исключено, что основой для шоу-кара станет электрический седан Vision EQS, представленный в сентябре этого года. Такой автомобиль появится в виде товарной модели и станет батарейной альтернативой традиционному S-Class. Главная особенность Vision EQS — фары Digital Light с вращающими голографическими линзами. Они создают объемный эффект, благодаря которому кажется, будто оптика «плавает» в пространстве.

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