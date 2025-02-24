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24 фев 2025

Mercedes готовит компактную версию G-Class

Mercedes готовит компактную версию G-Class
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz официально подтвердила выпуск компактного G-Class. Новый внедорожник, пока известный как «Little G», появится на рынке не раньше 2026 года, но точные сроки пока не сообщаются

В свежем тизере «Little G» показана, как младшая модель в иерархии G-Class, намекая на ее прямую принадлежность к семейству. Впервые о проекте рассказали в 2023 году на автосалоне IAA Munich, где глава Mercedes назвал новинку «сыном или дочерью легендарного G».

Если «Little G» действительно базируется на платформе Mercedes CLA, как утверждают источники в немецкой прессе, то рамной конструкции у него не будет. В этом случае модель оснастят полностью электрической силовой установкой или мягкогибридной с 1,5-литровым бензиновым двигателем.

При написании новости использовалась информация:
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