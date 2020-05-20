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20 май 2020

Mercedes намекнул на премьеру обновленных купе и кабриолета E-Class

Mercedes намекнул на премьеру обновленных купе и кабриолета E-Class
Автор фото: фирма-производитель

Из-за пандемии COVID-19 официальная премьера новинок состоится 27 мая нынешнего года в режиме онлайн

Рестайлинговые купе и кабриолет E-Class получат новую светодиодную оптику, другие бамперы, а решетка радиатора станет шире и обретет форму трапеции. Самое главное изменение интерьера — появление медиасистемы MBUX, как на всех прочих моделях марки. У автомобиля появятся два больших экрана приборов и медиасистемы, визуально объединенные в одну панель. Обновленный набор систем-помощников будет включать круиз-контроль с регулировкой скорости по данным системы навигации или дорожных знаков.

Технические характеристики новинок пока держатся в секрете. Скорее всего, в гамму моторов обеих моделей войдут бензиновые двигатели мощностью от 156 до 376 л. с., а также дизели от 160 до 330 сил. Все — с технологией мягкого гибрида и интегрированным стартером-генератором мощностью 15 кВт, который питается от 48-вольтовой электрической системы и может помогать двигателю при разгоне.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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