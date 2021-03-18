Mercedes отзывает в России фургоны Sprinter

Оказывается, что не только легковые автомобили могут воспламеняться - коммерческих фургонов это также касается. Во всяком случае причина отзыва Sprinter указана именно такая

Возгорание может произойти из-за одной маленькой детальки – предохранителя, которого в машине быть недолжно. Поясним, предохранитель нужен, но определенного типа, а на некоторых автомобилях может быть установлена совсем другая деталь, которая вызывает постоянное прохождение повышенного тока. Все это чревато оплавлением проводки и возможным ее возгоранием.

Отзыв касается машин, которые были произведены с февраля по сентябрь позапрошлого года. Все машины будут основательно проверены – предохранители, где необходимо, будут заменены, а вся проводка пройдет полную диагностику.