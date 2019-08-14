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14 авг 2019

Mercedes отзовет пикапы X-Class, ибо крыша давит

Mercedes отзовет пикапы X-Class, ибо крыша давит
Автор фото: фирма-производитель
Компания Mercedes-Benz приняла решение отозвать в России 944 пикапа X-Class. Под сервисную акцию попали автомобили, проданные с февраля по апрель 2018 года.
 
Как сообщает Росстандарт, на некоторых автомобилях Mercedes-Benz Х-Class с кунгом, который дополнительно установлен на грузовую платформу, может происходить превышение максимально допустимой суммарной нагрузки на крышу.

«В случае превышения общей нагрузки на крышу правильная работа системы ESP не гарантируется. Нельзя исключить негативное влияние на устойчивость движения и повышенную опасность возникновения заноса и аварий», — пояснили в ведомстве. Кроме того, в руководстве по эксплуатации пикапов некорректно указана информация о работе системы ESP. В случае сбоя подсистемы ряда функций PRE-SAFE появится предупредительное сообщение, которое не описано в руководстве по эксплуатации. На всех отзываемых машинах заменят руководство по эксплуатации автомобиля и при необходимости инструкцию по эксплуатации кунга. 




 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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