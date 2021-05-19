Mercedes показал кузов нового AMG SL

Компания Mercedes-Benz представила кузов будущего спорткара AMG SL, который займёт в линейке место купе и кабриолета S-класса. Кузов создан без оглядки на предшественника и каких-либо заимствований. Кроме того он обладает одной интересной особенностью.

Речь идет о крайне низком весе кузова – немногим больше 250 килограмм. Подробный уникальный параметр достигается за счет использования алюминия, композитов и магния. Сталь в конструкции тоже присутствует, но процент данного компонента невелик.

Важное уточнение - новый кузов получился заметно жёстче, чем раньше. Его жёсткость на кручение на 18% выше, чем у предыдущего SL, а поперечная и продольная — на 50 и 40% выше, чем у нынешнего родстера AMG GT. Что касается силовых установок, то набор агрегатов остается неизвестным.