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17 май 2023

Mercedes представил новую архитектуру для фургонов

Mercedes представил новую архитектуру для фургонов
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz представила первые подробности о новой модульной архитектуре Van.EA, которая разрабатывается для "батарейного" семейства средне- и полноразмерных фургонов и минивэнов

Это очень важная веха в истории Mercedes, так как с 2026 года весь лёгкий коммерческий транспорт Mercedes будет разработан именно на вышеуказанной архитектуре.

Сама платформа легко масштабируется - она состоит из трёх элементов.Передняя часть с подвеской и двигателем будет универсальной для всех моделей, длину средней можно будет варьировать, изменяя величину колёсной базы и размеры аккумуляторов, а задний блок подразумевает установку дополнительного двигателя.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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