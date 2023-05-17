Mercedes представил новую архитектуру для фургонов

Компания Mercedes-Benz представила первые подробности о новой модульной архитектуре Van.EA, которая разрабатывается для "батарейного" семейства средне- и полноразмерных фургонов и минивэнов

Это очень важная веха в истории Mercedes, так как с 2026 года весь лёгкий коммерческий транспорт Mercedes будет разработан именно на вышеуказанной архитектуре.

Сама платформа легко масштабируется - она состоит из трёх элементов.Передняя часть с подвеской и двигателем будет универсальной для всех моделей, длину средней можно будет варьировать, изменяя величину колёсной базы и размеры аккумуляторов, а задний блок подразумевает установку дополнительного двигателя.