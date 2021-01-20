Mercedes представил свой компактный электрокар

Немецкий концерн провел презентацию нового кроссовера EQA. Интересная внешность и только один двигатель, чем же еще автомобиль может удивить?

А удивляет кроссовер тем, что он очень похож на своего бензинового собрата GLA. Впрочем, это и неудивительно, если принять во внимание факт того, что все электромобили Mercedes являются, в концептуальном плане, развитием стандартных моделей. Однако, различия между EQA и GLA все же есть. Заключаются они в новых бамперах, фарах и решетке радиатора. Интерьер же практически полностью позаимствован у GLA.

Что же до технической части, то кроссовер оснастили 190-сильным электромотором, но уже заявлено, что гамма двигателей будет расширена. Батарея у машины сравнительно емкая – запас хода составляет 486 километров, хотя по более строгой системе оценки (WLTP) этот показатель уменьшился на шестьдесят километров.