Mercedes выпустит экологический кроссовер

Компания Mercedes-Benz выпустит компактный электрический кроссовер, построенный на платформе модели GLA второго поколения. Предполагается, что новинка, которая получит название EQA, дебютирует в 2020 году

Ранее сообщалось, что под именем EQA «Мерседес» будет продавать компактный «зеленый» хэтчбек с тремя дверьми. Теперь в рамках премьеры нового GLA немцы показали тизер модели, говорящий о том, что это будет небольшой пятидверный кроссовер. В целом автомобиль будет напоминать обычный GLA второго поколения, но будет отличаться от него «закрытой» радиаторной решеткой и особыми аэродинамическими колесами.

На этом все дизайнерские штрихи заканчиваются. Что касается техники, то здесь пока все данные хранятся в тайне. Напомним, что стандартный GLA получил 1,33-сильную «турбочетверку» совместной разработки Daimler и Renault. Двигатель, работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, развивает 163 л. с. и 250 Н•м крутящего момента.