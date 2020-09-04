Mercedes выпустит полностью электрический спорткар

Mercedes-AMG, спортивное подразделение Dailmer AG, разработает новый суперкар на электрической тяге

Компания Mercedes-Benz в кооперации со спортивным подразделением AMG, готовит к серийному выпуску новый полностью электрический спорткар. Как сообщает корреспондент Autonews, об этом в ходе онлайн-конференции по случаю презентации нового поколения Mercedes S-Class рассказал глава концерна Daimler Ола Каллениус.

Топ-менеджер отметил, что постоянно ужесточающиеся экологические нормы в Европе, США и Китае стимулируют к электрификации модельного ряда практически всех автопроизводителей. И гамма спортивного подразделения Mercedes-AMG — не исключение. К слову, Каллениус не назвал точных сроков появления нового полностью электрического спорткара, но заявил, что подобный ход со стороны компании просто неизбежен.