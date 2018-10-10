Мир пикапов пополнится трёхосным Mercedes-Benz X-Class

Дизайнерское ателье Carlex опубликовало внешний вид новой модификации пикапа X- класса от Mercedes-Benz

Судя по растровым изображениям, автомобиль будет не только шестиколёсным, но и трёхосным. При этом очевидно, что все три моста станут ведущими.

Машина имеет современный вид, высокие и широкие колёсные арки, сглаженные линии рёбер. В дизайне использовано много композитных вставок и накладок. В передней части предусмотрена штатная лебёдка. На крыше красуется светодиодная панель «люстры».

Грузовой отсек в сравнении с базовой платформой значительно удлинён, что и потребовало дополнительную ось. Но, при этом, проходимость машины не пострадала, а увеличилось. Шесть ведущих колёс – более надёжный способ преодоления любых препятствий.

Специалисты прогнозируют в качестве силового агрегата 3,0-литровый V6, оснащённый турбиной с управляемой геометрией крыльчатки. Мотор выдаст 258 л.с., его крутящий момент 550 Нм. Вполне возможно, что двигатель будет форсирован для этой версии и станет мощнее на 50 – 100 лошадей.