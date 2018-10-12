На дорогах Германии шпионы засекли новый Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

Фотошпионы поймали новое поколение универсала от Mercedes-Benz. Новинка увеличится в размерах и получит изменения в дизайне

Первое, что бросается в глаза - размер. Несмотря на камуфляж , уже можно наблюдать, что новинка будет больше предшественника. Интересен также и увеличенный задний свес, который добавляет изящества в облик автомобиля, хотя общая стилистика модели остается верна прошлому поколению.

Что касается агрегатной части автомобиля, то вполне возможно, что она будет аналогична новому седану А-Класса, который дебютировал на недавнем автомобильном салоне в Париже. Напомним, что А-Класс седан построен на модульном шасси MFA. В качестве агрегатов предлагаются два мотора. Базовый двигатель объемом 1,3 л развивает 163 л.с. Также, на выбор, предлагается 1,5-литровый дизель с отдачей в 116 лошадиных сил. Коробки — семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями, либо шестиступенчатая МКП.