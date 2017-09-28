Компания Mercedes-Benz привезет новое поколение Mercedes-Benz Sprinter в Россию осенью следующего года. Продажи на европейском рынке стартуют в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщили представители компании на Североамериканском салоне коммерческой техники.

США не случайно были выбраны местом, где Mercedes-Benz раскрыл первые подробности о фургоне Sprinter следующего поколения. Компания сейчас импортирует фургоны в виде машинокомплектов, но новый Sprinter будет полностью производиться в США, в дополнение к двум заводам в Германии.

Никаких технических подробностей о следующем поколении в Mercedes-Benz не раскрыли. Известно лишь о том, что машину создают на новой платформе, так как в компании отказались от сотрудничества с Volkswagen (нынешнее поколение Sprinter делит платформу с VW Crafter).

Судя по скетчу, Mercedes-Benz Sprinter получит более агрессивную внешность, с передней частью, перекликающейся с пикапом Х-класса. Фургон будет оснащаться бензиновыми и дизельными двигателями, а также получит полностью электрическую версию. Ее будут производить на заводе в Германии. Интересно, что ее технических характеристик никто не знает, но Mercedes-Benz уже заключил контракт на поставку 1500 электрических Sprinter одной из немецких логистических компаний.