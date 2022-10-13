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13 окт 2022

Обнаружен самый надежный автомобиль в мире

Обнаружен самый надежный автомобиль в мире
У старых «Мерседесов» давно существует репутация одних из самых надежных автомобилей в мире. Недавно европейскими журналистами экземпляр W124, который лишь подтвердил былую славу.
Перед вами Автомобиль, который был выпущен в 1993 году. С тех пор он успел проехать более 1,5 миллиона километров. Удивительнее всего то, что автомобиль до сих пор сохранил заводской двигатель и продолжает передвигаться без нареканий.
 
Последние 15 лет Mercedes работал в жестких условиях - в такси Албании. Несмотря на довольно суровые условия эксплуатации, автомобиль пришлось отремонтировать всего один раз — для замены прокладки головки блока цилиндра.

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