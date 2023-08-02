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2 авг 2023

Опубликована стоимость нового Mercedes-Benz AMG EQE

Опубликована стоимость нового Mercedes-Benz AMG EQE
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость электрического кроссовера AMG EQE 2024 модельного года

Новинка доступна для заказа у американских дилерских центров по стартовой цене в 110 450 долларов (примерно 10 137 000 рублей). Базовая комплектация AMG EQE получила богатое оснащение, которое включает матричные фары,  панорамную крышу с люком, отделку салона из кожи Nappa, 12,3-дюймовую “приборку”, 17,7-дюймовый центральный мультимедийный экран, 12,3-дюймовый дисплей для переднего пассажира, а также пневматическую подвеску AMG Ride Control + с адаптивным демпфированием.

AMG EQE оснащен двумя электромоторами, по одному на передней и задней оси.  Суммарная мощность - 617 л.с. Крутящий момент - 950 Нм. За отдельную стоимость можно усилить электрическую установку до 677 л.с. и 1000 Нм. Разгон до 100 км/ч - 3,4 с. Максимальная скорость - 239 км/ч. Все версии кроссовера комплектуются батарей емкостью 90,6 кВт*ч. Запас хода - 479 км. Электромоторы работают в паре с “автоматом”. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
carsweek

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