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3 сен 2018

Осень за электрокарами

Осень за электрокарами
Автор фото: фирма-производитель

Сентябрь богат новостями про электрокары. Немудрено – начало осени всегда сопровождается анонсами в самых трендовых сегментах. Электромобили – один из важных трендов современности

Tesla представит в Базеле новую модель, которая позиционируется в качестве преемника Roadster. Пока подробности хранят в тайне, но скорее всего речь идёт о суперкаре, концепт которого был показан в прошлом году. Из скупой информации не понятно, что будет выставлено, серийный или единичный экземпляр.

Volvo начинает тестовые испытания беспилотной грузовой техники. Пока анонсирован только самосвал на электрической тяге, который шведы планируют испытывать около 10 лет. Какие ещё автомобили будут участвовать в этой программе пока не известно.

Mercedes продемонстрировал внешний вид своей новой машины с электрическим силовым агрегатом Mercedes-Benz EQC. Это кроссовер. Его можно будет увидеть в Стокгольме уже 4 сентября текущего года. Обещают разгон до 100 км/ч меньше, чем за 5 секунд и много чего другого. Пока известно, что в серийную версию вошли не все новшества концепта, показанного в прошлом году. Но зато немцы, возможно, порадуют своих поклонников и чем-то новым, чего не было в концепте.

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