Концерн Daimler AG инвестирует один миллиард долларов в реконструкцию и модернизацию своего завода в Таскалусе (штат Алабама) для организации производства там первого полностью электрического кроссовера компании, который появится на свет под суббрендом EQ.

Реконструкция завода, где сегодня производят кроссоверы GLE, GLE Coupe, GLS и седаны S-класса начнется в следующем году. Производство же кроссоверов стартует в начале следующего десятилетия.

«С производственными площадками по сборке электромобилей и производству батарей в Китае, Европе и, теперь, в США наша глобальная сеть готова к эре электрификации, — заявил член правления Mercedes-Benz Passengers Cars Маркус Шефер. — Благодаря заводу в Таскалусе мы сможем быстро нарастить производство моделей EQ в США».

Никаких технических характеристик или хотя бы дизайна кроссовера EQ С нет (на фото — концепт Generation EQ), но норвежское отделение Mercedes-Benz уже начало принимать предзаказы с депозитом в размере 2500 долларов. При этом, в ожидании ажиотажного спроса, один человек может оформить заказ только на один электромобиль.