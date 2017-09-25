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25 сен 2017

Первый электрический кроссовер Mercedes EQ будут собирать В США

Первый электрический кроссовер Mercedes EQ будут собирать В США

Концерн Daimler AG инвестирует один миллиард долларов в реконструкцию и модернизацию своего завода в Таскалусе (штат Алабама) для организации производства там первого полностью электрического кроссовера компании, который появится на свет под суббрендом EQ.

Реконструкция завода, где сегодня производят кроссоверы GLE, GLE Coupe, GLS и седаны S-класса начнется в следующем году. Производство же кроссоверов стартует в начале следующего десятилетия.

«С производственными площадками по сборке электромобилей и производству батарей в Китае, Европе и, теперь, в США наша глобальная сеть готова к эре электрификации, — заявил член правления Mercedes-Benz Passengers Cars Маркус Шефер. — Благодаря заводу в Таскалусе мы сможем быстро нарастить производство моделей EQ в США».

Никаких технических характеристик или хотя бы дизайна кроссовера EQ С нет (на фото — концепт Generation EQ), но норвежское отделение Mercedes-Benz уже начало принимать предзаказы с депозитом в размере 2500 долларов. При этом, в ожидании ажиотажного спроса, один человек может оформить заказ только на один электромобиль.

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При написании новости использовалась информация:
Daimler AG

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