Представлен электрический «Гелендваген»

На выставке IAA Mobility в Германии Mercedes-Benz показал несколько перспективных электромобилей, в том числе переведенный на электротягу рамный внедорожник G-Class

Сразу оговоримся, перед нами концепт-кар, однако, производитель заявляет, что машина совсем скоро может получить серийное воплощение. Разумеется, новинка будет относиться к «зеленому» семейству EQ, то есть с наибольшей вероятностью она получит наименование EQG.

Теперь поговорим про саму машину. По шасси, кузову и интерьеру машина практически идентична обычному G-Class. Из внешних отличий можно лишь назвать иную решетку радиатора и оптику. К интересным же особенностям дизайна можно отнести кофр запасного колеса, который выполнен в виде специального бокса, где можно разместить зарядный кабель.

Что до технического оснащения, то концепт оборудован четырьмя электродвигателями – по одному на каждое колесо. К сожалению, характеристик производитель не предоставляет. Известно лишь то, что серийный внедорожник будет предлагаться в двух версиях, которые будут отличаться по мощности силовой установки и емкости аккумуляторной батареи.