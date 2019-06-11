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11 июн 2019

Представлен Mercedes-Benz GLB

Представлен Mercedes-Benz GLB
Автор фото: фирма-производитель

В модельном ряду Mercedes-Benz появился новый кроссовер — семиместный GLB. Он построен на платформе нынешнего A-Class и ориентирован на людей, ведущих активный образ жизни.


Mercedes-Benz GLB построен на аналогичной платформе с поперечным расположением двигателя и передним приводом, что и A-Class, и GLA. Важно отметить, что полный привод 4Matic с электромеханической муфтой  будет предлагаться опционально.  Что касается моторов, то поначалу модель будет предлагаться в двух версиях: GLB 250 и GLB 250 4MATIC. Позже появятся  базовая бензиновая версия GLB 200 со 163-сильным турбомотором 1.3, а также два двухлитровых дизеля - GLB 200 d (150 л.с.) и GLB 220 d (190 л.с.), которые будут сочетаться с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач.


Если говорить об оснащении, то в списке доступных опций значатся активный круиз-контроль, парковочный ассистент, медиакомплекс MBUX,  а также многочисленные электронные помощники: от систем активного торможения, до помощи при старте на подъемах.

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