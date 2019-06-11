Представлен Mercedes-Benz GLB

В модельном ряду Mercedes-Benz появился новый кроссовер — семиместный GLB. Он построен на платформе нынешнего A-Class и ориентирован на людей, ведущих активный образ жизни.



Mercedes-Benz GLB построен на аналогичной платформе с поперечным расположением двигателя и передним приводом, что и A-Class, и GLA. Важно отметить, что полный привод 4Matic с электромеханической муфтой будет предлагаться опционально. Что касается моторов, то поначалу модель будет предлагаться в двух версиях: GLB 250 и GLB 250 4MATIC. Позже появятся базовая бензиновая версия GLB 200 со 163-сильным турбомотором 1.3, а также два двухлитровых дизеля - GLB 200 d (150 л.с.) и GLB 220 d (190 л.с.), которые будут сочетаться с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач.



Если говорить об оснащении, то в списке доступных опций значатся активный круиз-контроль, парковочный ассистент, медиакомплекс MBUX, а также многочисленные электронные помощники: от систем активного торможения, до помощи при старте на подъемах.