Представлен новый гибридный Мерседес

Компания Mercedes-Benz представила гибридные версии кроссовера GLE — GLE 350 de 4Matic и GLC 300 e 4Matic. Дизель-электрический вариант может проезжать на электротяге до 100 километров, а модификация с бензиновой «четверкой» — до 43 километров

Для начала рассмотрим дизельный вариант кроссовера, который оборудовали тяговой батарей емкостью 31,2 киловатт-часа. Её установка потребовала перекомпоновки задней части кузова и пересмотра конструкции задней оси. Силовая установка кроссовера состоит из двухлитрового дизеля (194 силы и 400 Нм момента) и 100-киловаттного электромотора (136 сил и 440 Нм момента). Суммарная отдача системы — 320 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.

Любопытный факт, заявлено, что без запуска ДВС гибрид проезжает 90-99 километров и расходует в комбинированном режиме всего 1,1 литр на 100 километров. Что касается бензиновой версии, то такой автомобиль оснащен двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 211 сил и 122-сильным электромотором. Тяговая батарея емкостью 13,5 киловатт-часа обеспечивает пробег на электричестве до 43 километров. А расход в режиме работы ДВС плюс электромотор составляет всего 2-2.5 литра на 100 километров.