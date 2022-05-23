Решение о производстве Mercedes One было принято на пьяную голову

Именно так глава Mercedes-Benz, Ола Калениус, решил объясниться с журналистами, когда те задали ему вопрос – почему производство гиперкара Mercedes One задерживается?

«Команда инженеров AMG вместе с ребятами с завода по производству двигателей для Формулы 1 пришли к нам несколько лет назад и сказали, что у них есть блестящая идея установить мотор от болидов Ф1 в дорожную машину. Мне нужно проверить протокол того заседания, но я уверен, что в момент, когда мы одобрили этот план, мы все были пьяны» – цитирует слова топ-менеджера портал Motor1.

Разумеется, Калениус шутил. Реальная причина задержки кроется в технических трудностях. К примеру, силовую установку от гоночного болида никак не могут уместить в нормы «Евро 6» по вредным выбросам