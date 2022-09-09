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9 сен 2022

Россиянам не рекомендуется терять ключи от Mercedes

Россиянам не рекомендуется терять ключи от Mercedes
Автор фото: фирма-производитель

Российские владельцы Mercedes-Benz столкнулись с проблемами при обслуживании своих автомобилей.

Как сообщают СМИ, Дилерские центры больше не могут заказывать запчасти из Германии централизованно: их приходится везти из Арабских Эмиратов индивидуально для каждого автомобиля. Особенные затруднения возникают с электроникой автомобиля.

К примеру,  ключ-брелок, который выполнен по технологии Smart вообще производят только в Германии и более нигде. Более того, ключи строго персонифицированы, то есть для каждой машины его изготавливают отдельно - а российские дилеры сейчас не имеют какой-либо прямой связи с автопроизводителем.

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