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26 янв 2017

Российские продажи Mercedes-Benz в 2016 году сократились на 11 процентов

Российские продажи Mercedes-Benz в 2016 году сократились на 11 процентов
Автор фото: фликр.ком

Как указывается в ежемесячном отчете Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2016 году немецкая компания Mercedes-Benz продемонстрировала негативную динамику продаж на российском рынке.

Согласно данным аналитиков АЕБ, по итогам прошлого года немецкий автопроизводитель реализовал на территории РФ 36 888 легковых автомобилей, что на 11,4% ниже результатов 2015 года. Такой показатель позволил компании занять 14-ое место в годовом рейтинге российского рынка. Но, несмотря на падение продаж, в сегменте премиальных автомобилей Mercedes-Benz занял лидирующую позицию.

В декабре объем продаж автомобилей Mercedes-Benz был зафиксирован на уровне 2 658 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель сократился на 5,6%. За отчетный период доля Mercedes-Benz на российском рынке осталась на уровне 2015 года – 2,6%.

Драйверами продаж компании в России, по традиции, стали модели C-Class и E-Class. Кроме того, уверенные результаты продемонстрировала внедорожная линейка Mercedes-Benz.

Как отмечают в самой компании, в прошлом году в России очень хорошо продавались автомобили спортивного подразделения Mercedes-AMG. Так, официальные дилеры компании за год передали в руки своих клиентов 2 642 таких автомобиля, ухудшив свой результат всего на 1%.

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При написании новости использовалась информация:
Mercedes-Benz, АЕБ, Автостат

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