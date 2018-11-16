Российский завод Mercedes-Benz: запуск уже скоро

Завод концерна Daimler под Солнечногорском был заложен летом прошлого года. Однако, уже сейчас компания рапортует о начале пуско-наладочных работ

Полный запуск завода состоится, ориентировочно, в мае следующего года. На данный момент уже построено 90 процентов всех объектов - уже работают котельные помещения и основные электростанции, а в цехах сборки заканчиваются работы по оснащению

Стоит отметить, в августе на завод привезли несколько «подопытных» седанов Mercedes E-класса для обучения сотрудников, да, как раз эти седаны будут собираться на заводе под Солнечногорском. В свою очередь, они были разобраны буквально «до винтика», дабы рабочие смоги познакомиться со всеми особенностями сборки. Компания также заявила о том, что многие сотрудники российского завода проходят стажировку на зарубежных предприятиях.

Напомним, что завод строится по специальному инвестиционному контракту в рамках постановления Правительства РФ. Суть в том, что он заключается между российским правительством и инвестором, который гарантирует вложение денег (не менее 750 миллионов рублей) и создание рабочих мест. В свою очередь, российская сторона обещает меры стимулирования деятельности и стабильные условия ведения бизнеса.

Стоит отметить, что завод, помимо розничных продаж, будет способствовать реализации еще одной цели. Речь идет о госзакупках, куда допускаются автомобили собранные исключительно в России. К слову, помимо седанов Mercedes E-класса на заводе будут собираться среднеразмерные кроссоверы GLC и полноразмерные внедорожники GLE и GLS