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4 окт 2017

Самый крутой Mercedes-AMG будут собирать в Великобритании

Самый крутой Mercedes-AMG будут собирать в Великобритании
Автор фото: фирма-производитель

Вероятнее всего сборка первого гиперкара Mercedes-One, который получил имя Project One, будет осуществляться в Великобритании, на заводе в Брекли.  Место выбрано не случайно: гиперкар сделан на базе технологий Формулы 1, а в Брекли делают болиды заводской гоночной команды Mercedes-AMG, участвующей в этом чемпионате. Правда, в Великобританию автомобиль будет все же приходить из Германии, но в полуготовом виде. 

А вот производство двигателей развернут на заводе Бриксворте. Здесь… правильно, здесь на небольшом предприятии Mercedes-AMG High Perfomance Powertrains делают силовые агрегаты для тех же самых гоночных болидов.

Mercedes-AMG Project One имеет среднемоторную компоновку. Его силовая установка состоит из 1,6-литрового двигателя V6, позаимствованного у болида Формулы 1, который оснастили четырьмя турбинами, одна из которых имеет электрический привод. Мощность турбомотора: 671 л.с. и все они передаются на задние колеса. Передние же получили по отдельному электромотору мощностью 161 л.с. (120 кВт). Суммарная мощность силовой установки составляет 1000 л.с. Они питаются от блока батарей  весом в 100 килограммов.

В Mercedes-AMG даже не называют цифр разгона до 100 км/ч, ограничившись информацией о том, что Project ONE набирает 200 км/ч менее чем за 6 секунд, а его максимальная скорость составляет 350 км/ч.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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