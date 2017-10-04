Вероятнее всего сборка первого гиперкара Mercedes-One, который получил имя Project One, будет осуществляться в Великобритании, на заводе в Брекли. Место выбрано не случайно: гиперкар сделан на базе технологий Формулы 1, а в Брекли делают болиды заводской гоночной команды Mercedes-AMG, участвующей в этом чемпионате. Правда, в Великобританию автомобиль будет все же приходить из Германии, но в полуготовом виде.

А вот производство двигателей развернут на заводе Бриксворте. Здесь… правильно, здесь на небольшом предприятии Mercedes-AMG High Perfomance Powertrains делают силовые агрегаты для тех же самых гоночных болидов.

Mercedes-AMG Project One имеет среднемоторную компоновку. Его силовая установка состоит из 1,6-литрового двигателя V6, позаимствованного у болида Формулы 1, который оснастили четырьмя турбинами, одна из которых имеет электрический привод. Мощность турбомотора: 671 л.с. и все они передаются на задние колеса. Передние же получили по отдельному электромотору мощностью 161 л.с. (120 кВт). Суммарная мощность силовой установки составляет 1000 л.с. Они питаются от блока батарей весом в 100 килограммов.

В Mercedes-AMG даже не называют цифр разгона до 100 км/ч, ограничившись информацией о том, что Project ONE набирает 200 км/ч менее чем за 6 секунд, а его максимальная скорость составляет 350 км/ч.