Серийный электровэн Mercedes-Benz с запасом хода 400 км представят в сентябре

Перед вами первая ласточка франкфуртского автосалона- Mercedes-Benz EQV. Любопытно, что этот автомобиль был представлен в качестве концепта еще в марте этого года на автосалоне в Женеве. Осенью нам будет показана уже серийная версия

Ожидается, что EQV практически не будет отличаться от одноименного концепта, а тот, в свою очередь, по экстерьеру и интерьеру практически полностью повторяет обычный V-класс с двигателями внутреннего сгорания. В то же время некоторые внешние элементы, в частности передняя решетка, оформлены в духе других электромобилей Mercedes-Benz, в том числе электрического кроссовера EQC.

Характеристики EQV при подготовке к серийному производству не должны измениться. В новинке будет применяться силовая установка eATS, в едином корпусе которой располагается 204-сильный электромотор, система охлаждения, редуктор и электроника. Тяговый аккумулятор емкостью 100 кВт*ч. смонтирован под полом. Он обеспечивает запас хода 400 км и поддерживает быструю зарядку - пятнадцать минут добавят вам запаса хода на 100 километров