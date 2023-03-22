Сотрудников Mercedes-Benz обвинили во взяточничестве

Двух сотрудников Mercedes-Benz подозревают в одной из крупнейших взяток в истории компании. Дело уже передано в ведение федеральной уголовной полиции Германии.

Загвоздка в том, что немецкий концерн сам подал иск и назвал себя пострадавшей стороной. Выяснилось, что два представителя отдела закупок разработали несколько схем финансовых махинаций, которые связаны с тендерами. В результате незаконных операций в их руках оказались несколько миллионов евро.

Точная сумма ущерба не уточняется. На сегодняшний день в офисе Mercedes проводятся обыски – руководство марки полностью сотрудничает со следствием.