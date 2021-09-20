У Mercedes AMG появится кабриолет

Спорткары сегодня – очень специфический и нишевый продукт, который не предназначен для широкой или массовой аудитории. В случае с кабриолетами специфика увеличивается в геометрической прогрессии

В Mercedes это прекрасно понимают – более того представители компании прямо заявляют, что двухдверки превратились из нишевых моделей в единичные, годовые объёмы продаж которых исчисляются в лучшем случае сотнями единиц. В то же время главный операционный директор Mercedes-Benz Маркус Шефер заявил, что марка не собирается ограничиваться одними седанами, да кроссоверами.

Даже превращаясь в штучный товар, спорткары и кабриолеты являются важными составляющими для имиджа марки. Так что кабриолеты останутся в строю – в рамках заряженных версий AMG. Я думаю, что это очень привлекательный и эмоциональный продукт, который может создать наш бренд. Мы должны как следует подумать и спроектировать электромобиль в кузове родстера. Когда мы думаем об AMG и превращении AMG в марку, выпускающую электрокары, мы обязательно подумаем и о кабриолете» - приводит портал Motor слова топ-менеджера.