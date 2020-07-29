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29 июл 2020

У Mercedes-Benz появится семейный T-Class

У Mercedes-Benz появится семейный T-Class
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz анонсировала принципиально новую модель — в первой половине 2022 года линейка немецкой марки пополнится пассажирским компактвэном T-Class. Как и фургон Citan, представленный на рынке вот уже восемь лет, новинка будет разработана в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi

Пассажирский Mercedes-Benz T-Class и грузовой Citan следующего поколения разделят общую платформу и вообще во многом будут похожи. Впрочем, отличие всё же будет — в позиционировании. «Ситан» так и останется сугубо коммерческим продуктом, а вот T-Class адресуют частным клиентам — с семьей или просто любителям активного отдыха.

К сожалению, представители марки не очень-то распространяются о новинке — но обещают просторный и комфортабельный салон, и дизайн в стиле современных легковушек. Компактвэн обзаведётся сдвижными дверьми с двух сторон и несколькими модификациями — в том числе с электрической силовой установкой.

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