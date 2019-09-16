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16 сен 2019

В линейку Mercedes AMG войдет электрический флагман

В линейку Mercedes AMG войдет электрический флагман
Автор фото: фирма-производитель

Руководитель Mercedes-AMG Тобиас Моерс объявил о разработке высокопроизводительной электрифицированной версии Mercedes-AMG GT 4-door Coupe

В беседе с журналистами на Франкфуртском автосалоне Моерс подтвердил план электрификации всей линейки AMG и дал понять, что в Mercedes-Benz работают над полностью электрической версией под суббрендом Mercedes-AMG. Количество и расположение электродвигателей держится в секрете. Зато известно, что новый флагман получит обозначение GT 73.

Правда инсайдеры говорят, что в Mercedes готовят не «чистый» электрический флагман, а гибрид. Сообщается, что GT 73 оснастят гибридной установкой с 4,0-литровым V8 с двойным наддувом и отдачей около 800 лошадиных сил — подобная силовая установка была заявлена для прототипа AMG GT Concept. Серийное производство GT 73 якобы запланировано на 2020 год.

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