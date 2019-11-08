В Mercedes-Benz подтвердили появление электрического «Гелика»

Глава Mercedes-Benz Cars Ола Кэлениус объявил о том, что в компании поднимался вопрос о будущем модели G-Class

В ходе обсуждения было озвучено предложение рано или поздно снять дорогой внедорожник с конвейера, однако руководство марки решило продлить жизнь знаменитому автомобилю.Да, «Гелендваген» станет полностью электрическим и, скорее всего, войдет в линейку EQ. К сожалению, Кэлениус пока не объявил сроки появления такого автомобиля на рынке.

Забавно, но о возможном появлении внедорожника с нулевым уровнем выбросов стало известно еще в прошлом году. Тогда сообщалось, что с идеей выпуска такого автомобиля лично к главе Daimler Дитеру Цетше обратился Арнольд Шварценеггер у которого уже был собственный «Электро-гелик», правда, созданный какой-то сторонней конторой по спецзаказу. Цетше на это уклончиво ответил, что у будущем все модели немецкого бренда получат электрифицированные версии.