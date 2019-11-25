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25 ноя 2019

В Mercedes-Benz подтвердили скорый дебют AMG GT Black Series

В Mercedes-Benz подтвердили скорый дебют AMG GT Black Series

В течение 2020 года немецкая марка представит самую мощную версию Black Series для двухдверного купе GT и подзаряжаемую гибридную версию четырёхдверного GT 4-doors Coupe

Глава маркетингового отдела Mercedes-AMG Майкл Кнеллер отказался говорить о датах выхода новинок, но дал понять, что производство обеих моделей должно стартовать до конца 2020 года. Топ-менеджер заявил, что GT Black Series отличится доработанным двигателем и шасси, улучшенной аэродинамикой и дебютирует «раньше, чем все думают».

Инсайдеры утверждают, что топ-версия AMG GT получит форсированную свыше 650 лошадиных сил четырёхлитровую «битурбовосьмёрку» линейки M177/M178 и будет конкурировать с Porsche 911.2 GT2 RS. Что касается гибридной версии четырёхдверного GT, то планируется, что новинка будет соперничать с 680-сильной Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. 

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