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13 сен 2021

В Mercedes-Benz полностью прекратили разработку гибридов

В Mercedes-Benz полностью прекратили разработку гибридов

Компания Mercedes-Benz полностью прекратила разработку гибридов. На автосалоне в Мюнхене представители концерна заявили, что инвестиции по данному направлению сведены к нулю

Руководитель отдела исследований и член правления концерна Daimler Маркус Шефер заявил, что гибриды являются бесперспективным бременем для автомобилей, а, следовательно, от этого узла надо отказаться! Подобные слова кажутся несколько странными, в особенности, когда видишь статистику продаж марки, где гибриды правят бал, значительно превосходя своих электрических собратьев и лишь немногим уступая обычным машинам с ДВС.

Но решение принято и развивать гибриды в Mercedes более не намерены – технологии останутся в строю до момента перехода компании на производство электромобилей – на этой же области и будет сконцентрирован основной фокус развития и будущих инвестиций.

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