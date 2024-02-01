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1 фев 2024

В Mercedes беспокоятся о будущих слабых продажах электрического “Гелика”

В Mercedes беспокоятся о будущих слабых продажах электрического “Гелика”
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz опубликовала несколько видео-роликов, в которых демонстрируются внедорожные способности электрического внедорожника EQG (G-класс)

К сожалению, автомобиль все еще скрывают под камуфляжем, но с другой стороны, это и не особо важно, ведь он практически внешне ничем не отличается от актуальной версии. Компанию EQG составили предыдущие поколения 1980-х (G280 GE) и 1990-х (G300 GE) годов. Сюжет не особо информативный и фактически просто демонстрирует как автомобили преодолевают все сложные участки пути. По итогу прохождения полосы препятствий “Электрогелик” заслужил эмблему G-класса, намекая на преемственность нового автомобиля в семействе.

По большей части во всей рекламной компании прослеживается один посыл - забота об окружающей среде. Трудно сказать, повлияет ли это на популярность EQG. Возможно, будет недостаточно простого сравнения с легендарными “Геликами”, за которые и полюбили эту модель и намека, что это тот же самый G-класс, но только электрический.

И все же, в информационном пространстве об электрическом EQG говорят достаточно много, особенно вспоминая про момент с разворотом на 360 градусов. Пока информации о силовой установке немного. Известно только, что автомобиль будет оснащаться четырьмя электродвигателями (по одному на каждое колесо).
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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