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29 апр 2019

В Mercedes удивились, что Ким Чен Ын ездит на их автомобилях

В Mercedes удивились, что Ким Чен Ын ездит на их автомобилях

В Daimler AG удивлены наличием седанов и лимузинов Mercedes-Benz у северокорейского диктатора Ким Чен Ына. В немецком концерне не знают, где Ын мог их приобрести, поскольку Daimler AG не продает своих автомобилей в КНДР уже 15 лет

Причиной тому служит резолюция Совета Безопасности ООН, которая запрещает продажу предметов роскоши в КНДР, к которым и относятся лимузины Mercedes-Benz S-Class W221 и лимузин Maybach 62.

«Daimler AG на протяжении более 15 лет не поддерживает торговые отношения с Северной Кореей, строго придерживаясь регулировок США и Европейского союза, — сообщил представитель концерна, Зильке Мокерт, агентству ТАСС. — Чтобы воспрепятствовать поставкам транспортных средств в КНДР или в северокорейские посольства, Daimler  AG ввел масштабный контроль экспорта». Также представитель компании отметил, что, по всей видимости, власти КНДР купили эти машины подержанными в одной из третьих стран. Отследить и повлиять на такие сделки практически невозможно.

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Drom, Авто@mail.ru

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