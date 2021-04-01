В Mercedes увеличили запас хода у EQS

До премьеры немецкого электромобиля осталась пара недель. Впрочем, в Mercedes решили постепенно приоткрывать завесу тайны над некоторыми параметрами машины

Начать решили с запаса хода. Интересно, что когда автомобиль был только анонсирован, инженеры марки пообещали, что его запас хода с одного заряда составит семьсот километров. Однако, на днях было сделано официальное сообщение, в котором указывалось, что эта величина будет больше -770 километров.

Конечно же, такие показатели будут доступны лишь для старшей версии модели с батареей в 108 киловатт-часов. Младшие модели, само собой, будут менее дальнобойными. Напомним, что официальная премьера EQS состоится уже 15 апреля, а в сентябре будет представлена младшая модель EQE.